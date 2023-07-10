Babnet

إعفاء 350 مدير مدرسة وحجب أجرة 17 ألف معلما

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 10:42 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قررت وزارة التربية إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر لـ17 ألف معلما تمسك بحجب الأعداد، وفق بلاغ للوزارة أصدرته اليوم الإثنين 10 جويلية 2023.

وكانت الجامعة العامة للتعليم الاساسي استنكرت بشدة لجوء الوزارة لإعفاء المديرين، وأكدت أنها ستواصل التصعيد وردها سيكون مُدويا واعتبرت أن قرارات الإعفاء غير قانونية وفق بلاغات وتصريحات سابقة صادرة عن مسؤولين بالهيكل النقابي.

...

من جهته أكد وزير التربية محمد علي البوغديري في حوار سابق ، أنه لن يتم اعتماد الارتقاء الآلي وقال 'لن نركن للراحة حتى نُمكّن كل التلاميذ من بطاقات أعدادهم'.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269572


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 10 جويلية 2023 | 22 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:43 16:15 12:32 05:09 03:19
Babnet
35°
 Babnet36° Babnet % 46 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2738°-2741°-2741°-2743°-28
  • Avoirs en devises
    22940,2

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,36770 DT        1$ =3,09901 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1359,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*