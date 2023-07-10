إعفاء 350 مدير مدرسة وحجب أجرة 17 ألف معلما

قررت وزارة التربية إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر لـ17 ألف معلما تمسك بحجب الأعداد، وفق بلاغ للوزارة أصدرته اليوم الإثنين 10 جويلية 2023.



وكانت الجامعة العامة للتعليم الاساسي استنكرت بشدة لجوء الوزارة لإعفاء المديرين، وأكدت أنها ستواصل التصعيد وردها سيكون مُدويا واعتبرت أن قرارات الإعفاء غير قانونية وفق بلاغات وتصريحات سابقة صادرة عن مسؤولين بالهيكل النقابي.





...



من جهته أكد وزير التربية محمد علي البوغديري في حوار سابق ، أنه لن يتم اعتماد الارتقاء الآلي وقال 'لن نركن للراحة حتى نُمكّن كل التلاميذ من بطاقات أعدادهم'.

