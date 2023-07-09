جمعية العمل الاجتماعي والاقتصاد التضامني تنظم يوما تحسيسيا بجربة حول ريادة الاعمال وسبل التمويل

تحت شعار "كيفاش نبدا مشروعي"، نظمت جمعية العمل الاجتماعي والاقتصاد التضامني بجربة اليوم الأحد، يوما تحسيسيا لريادة الاعمال وسبل التمويل، يهدف الى ربط الصلة بين الشباب والمؤسسات ذات العلاقة والتعريف باليات التمويل وتوجيه الشباب الى المسالك القادرة على تاطيره وتوجيهه ومرافقته لتعزيز روح المبادرة، وفق رئيس الجمعية حسان قوجة.



ويتنزل هذا اليوم التحسيسي ضمن اهداف الجمعية الرامية الى المساهمة بالاقتراح والتنفيذ في القيام بدراسات مشاريع تنموية وتضامنية والعمل على تحقيق التنمية بالمنطقة والمساهمة في تاطير الشباب لبعث مشاريع، حسب قوجه الذي اكد حاجة الشباب الى توجيهه والى تعريفه بمسارات بعث المشاريع.

ومثل اليوم التحسيسي مناسبة لاطلاع الشباب المشارك على اليات بعث المشاريع التي توفرها مكاتب التشغيل عبر الدورات التكوينية لتاهيل الشباب وتنمية روح المبادرة لديه الى جانب تعريفه بمجالات الاستثمار واليات التمويل في قطاع الصناعات التقليدية وشروط الاقتراض من البنك التونسي للتضامن والقطاعات التي يمولها وخطوط التمويل الموضوعة على ذمة هذا البنك.



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