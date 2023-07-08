تواصل الادارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي، انجاز دورة في تحفيظ القران الكريم في نسختها الثانية التي ستمتد من مطلع شهر جويلية الجاري الى منتصف شهر اوت المقبل تحت عنوان ب"القران نحيا"، وهي لفائدة الاطفال من سن 7 سنوات فما فوق وفئة النساء .



واوضحت المؤدبة اسماء معالي صباح اليوم السبت، ان هذه الدورة تهدف الى تحفيز المشاركين على حفظ القران الكريم والسيرة والاحاديث النبوية التي تعنى خاصة بالسلوكيات لدى الناشئة فضلا عن ترسيخ فريضة الصلاة لدى هذه الفئة العمرية، واضافت ان هذه الدورات التكوينية الموجهة بالاساس للاطفال ترمي الى حمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ليكونو فاعلين في مجتمعاتهم ومتفوقين في دراستهم





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واشارت الى تعدد دورات تحفيظ القران الكريم التي تنتظم هذه الصائفة بولاية قبلي والتى من بينها التى تحتضنها دار القران وجامع خالد ابن الوليد بقبلي المدينة الى جانب العديد من الدورات بالجمعيات القرانية