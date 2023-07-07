أفادت الإدارة العامّة للامن الوطني أنّه تمّت الإطاحة بشبكة دولية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدّرات بولاية سوسة وحجز أكثر من 30 ألف قرص مخدّر "إكستازي" و 58 صفيحة قنّب هندي.



وأوضحت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ لها ، اليوم الجمعة ، أنّ الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدلية وفي إطار تعقّبها للشبكات النّاشطة في مجال تهريب وترويج المخدّرات وبعد عمليات رصد ومتابعة ميدانية وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تمكّنت من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات بولاية سوسة وذلك إثر الإطاحة بأحد عناصرها الرئيسية.





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وأضافت أنّه تمّ في اطار هذه العملية حجز 30 ألف و 17 قرص مخدّر "إكستازي" و 58 صفيحة من مخدّر القنب الهندي إضافة إلى مبلغ مالي قدره 203 ألف دينار من العملة التونسية وآخر من العملة الأجنبية وبندقية صيد و146 إطلاقة وسيارة ودراجة نارية ثقيلة لتبلغ القيمة الجملية للمحجوز بحوالي مليون دينار.