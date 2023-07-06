توقيع اتفاقيّة الهبة المتعلّقة بتمويل برنامج التعاون التونسي السويسري في مجال الملكيّة الفكرية

تم صباح، الخميس، التوقيع على اتفاقيّة الهبة المتعلّقة بتمويل برنامج التعاون التونسي السويسري في مجال الملكيّة الفكرية، تحت إشراف وزيرة التجـارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، وسفير سويسرا بتونس، جوزيف رنغلي.



و تهدف الاتفاقية إلى تنمية الصادرات التونسية وتيسير التجارة ودعم الابتكار والاستثمار في تونس من خلال تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال حماية حقوق الملكية والمؤشرات الجغرافية.





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كما ستعمل على ضمان استفادة باعثي المشاريع والمصدّرين في تونس من الحماية الفعّالة لحقوق الملكيّة الفكريّة مما يساهم في تحسين إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار والتصدير.



ويشمل هذا البرنامج، إلى جانب وزارة التجارة و تنمية الصادرات، وزارات الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة (المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية) والشؤون الثقافية (المؤسسة التونسيّة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة) ووزارة السياحة (الديوان الوطني للصناعات التقليدية).