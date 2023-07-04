بن عروس: تواصل أشغال التنظيف الآلي واليدوي لشواطئ الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة

تواصل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببن عروس تدخّلاتها الميدانية من خلال القيام بأعمال التنظيف الآلي واليدوي، وعمليات الغربلة السنوية على طول الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة.



وأفاد المدير الجهوي للوكالة، صلاح الشتيوي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن أعمال التنظيف والغربلة متواصلة بمعدل تدخل واحد في كل منطقة كل 10 أيام بالنسبة للشواطئ العادية، وبشكل دوري على مستوى الشواطئ السياحية، وذلك على امتداد موسم الاصطياف والى حدود شهر سبتمبر المقبل.

وتقوم فرق الوكالة حاليا بأعمال التنظيف والغربلة على مستوى شواطئ رادس بعد أن أنهت أمس شواطئ مدينة الزهراء وأواسط الأسبوع المنقضي الشريط الساحلي لضاحية حمام الأنف.



...



وسبقت عمليات الحرث والغربلة الآلية لتنظيف الرمال، عمليات تحديد أماكن التدخل، والقيام بإزالة الفواضل والأوساخ الظاهرة قبل القيام بتنقية الرمال مما علق بها من شوائب وفضلات وجمعها ثم نقلها إلى المصبات المراقبة ..

وتشمل أعمال الحرث والغربلة الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية الممتد من شاطئ رادس وصولا إلى شاطئ سليمان والمنطقة السياحية ببرج السدرية.

وكانت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أعلنت في وقت سابق عن انطلاق أشغال تنظيف الشواطئ لسنة 2023، وتشمل التدخلات 133 شاطئا على طول 192 كلم وعلى مساحة جملية تناهز 5739 هكتارا.

ويتضمن البرنامج تمشيط الرمال وغربلتها بصفة دورية، والتنظيف اليدوي للكثبان الرملية ومداخل الشواطئ، ودعم البلديات الساحلية التي لا يشملها برنامج التنظيف الآلي في شكل أيام عمل، وذلك بكلفة جملية تقدر بنحو 88 مليون دينار.