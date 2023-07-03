لاب اس يطلق برنامجه الجديد لمحاضن المؤسسات مخصص للمدن المستديمة

أعلنت محضنة المؤسسات التونسية "لاب اس" (مخبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني)، الإثنين، إطلاق برنامج جديد للمحاضن، ابتداء من يوم 17 جويلية 2023، يتمحور حول المدن المستديمة، لفائدة حاملي المشاريع، التّي تقدّم حلولا ملائمة لحاجات ملحة خاصّة بالفضاءات الحضرية، بتونس الكبرى وسوسة.



ولهذا الغرض أطلقت "لاب اس"، الإثنين، طلب ترشّح لاختيار 10 من حاملي المشاريع للاستفادة من برنامجها الجديد بهدف احداث مؤسساتهم المجددة، التّي من شأنها إدخال تغيير في المدن المستديمة.





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وسيعمل البرنامج على دعم هذه المشاريع من خلال المرافقة والتمويل. ويعد طلب الترشح موجه لحاملي المشاريع، القادرة على تقديم حلول تكنولوجية مجددة لمشاكل بيئية حضرية. ويمكن ان يهم الأمر مؤسسة او مؤسسة ناشئة لا تزال في المرحلة الأولى من تعبئة الموارد.



ويتضمن البرنامج الجديد تكوينا متكملا يشمل معسكرات تلقين وورشات عمل ملائمة لحاجيات حاملي المشاريع سيتولى تأمينها خبراء وباعثون. كما يشمل البرنامج مرافقة مشخصة يؤمنها مرافقون متخصصون ووحدات حسب الاختيار ومرافقة ما بعد الحاضنة وتشبيك مع شركاء اضافيين (خبراء وباعثين وممولين ...) وقرض يمكن ان تصل قيمته الى 19 الف دينار.



ويمكن للمهتمين بطلب الترشح من حامل المشاريع الاطلاع على الاستمارة على العنوان www.labess.tn الى حدود يوم 9 جويلية 2023.

على ان ينطلق برنامج الحاضنة يوم 17 جويلية 2023.



