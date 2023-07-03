توزر: المعبران الحدوديان تمغزة وحزوة يسجلان دخول 86 ألفا و600 مسافر خلال شهر جوان جلهم من الجنسية الجزائرية

مكن المعبران الحدوديان على الحدود البرية مع الجزائر "حزوة" و"فج بوزيان" بتمغزة من ولاية توزر من دخول قرابة 86 ألفا و600 مسافر الى التراب التونسي خلال شهر جوان الماضي غالبيتهم من الجنسية الجزائرية وذلك وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء والي الجهة محمد أيمن البجاوي.

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وبين الوالي أن المعبر الحدودي حزوة سجل لوحده دخول 60198 شخصا وسجل المعبر الحدودي فج بوزيان بتمغزة دخول 26 الفا و 395 مسافرا موضحا أن هذه الاحصائيات عرفت ارتفاعا مقارنة مع العام الماضي واصفا هذا الارتفاع بالطيب خاصة وأن أشهر الصيف تعرف بتوافد عدد كبير من الجزائريين للسياحة بالمناطق الساحلية أو للتداوي وكذلك من أجل الزيارات العائلية.

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وبين الوالي أن المعبر الحدودي حزوة سجل لوحده دخول 60198 شخصا وسجل المعبر الحدودي فج بوزيان بتمغزة دخول 26 الفا و 395 مسافرا موضحا أن هذه الاحصائيات عرفت ارتفاعا مقارنة مع العام الماضي واصفا هذا الارتفاع بالطيب خاصة وأن أشهر الصيف تعرف بتوافد عدد كبير من الجزائريين للسياحة بالمناطق الساحلية أو للتداوي وكذلك من أجل الزيارات العائلية.

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وبفضل هذه الأرقام سجل المعبران معدل حركية طيبة من حيث دخول المسافرين في الاتجاهين بلغت بمعبر حزوة 116 ألفا و 98 ونحو 53 الفا على مستوى معبر تمغزة وتنوعت جنسيات المسافرين احتل فيها الجزائريون صدارة المسافرين الوافدين وذلك الى جانب عدد منالليبيين والفرنسيين.