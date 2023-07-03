استعدادا لبطولة افريقيا للامم لكرة اليد للصغريات ... المنتخب التونسي يخوض من 7 الى 9 جويلية ثلاثة اختبارات ودية امام منتخبي اسبانيا وفرنسا

استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد للصغريات التي ستدور بمدينة المنستير من 16 إلى 23 سبتمبر المقبل، يشارك المنتخب التونسي في دورة دولية ودية تنظمها الجامعة الفرنسية لكرة اليد بمدينة تولوز من 6 إلى 10 جويلية الجاري.



وخلال هذه الدورة، ستخوض العناصر الوطنية 3 مقابلات وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس :

يوم 7 جويلية – الساعة 17.30 : تونس – اسبانيا



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يوم 8 جويلية – الساعة 17.30 : تونس – منتخب فرنسا "أ"

يوم 9 جويلية – الساعة 14.00 : تونس – منتخب فرنسا "ب"



وفي ما يلي قائمة اللاعبات المدعوات للمشاركة في هذه الدورة:

في حراسة المرمى : سندرى الدراجي (المنزه الرياضي)، يسرى لوحيشي (الجمعية النسائية بالساحل)

مركز جناح أيسر : نهلة لحول (الجمعية النسائية بتوزر)، آية الخليفي (المستقبل النسائي ببوسالم)

مركز جناح أيمن : أنس سلامة (رباط المنستير)، مي يازيدي (الجمعية النسائية بتوزر)

مركز ظهير أيسر : شيماء سلامة (رباط المنستير)، دعاء بن عامر (الجمعية النسائية بالشابة) وسرور بوخريص (الجمعية النسائية بالحمامات)

مركز ظهير أيمن : ياسمين الشعباني (الجمعية النسائية بالحمامات)، نسمة الغول (الجمعية النسائية بالمهدية)

في تنسيق اللعب : لينا (المنزه الرياضي)، رنيم الشريف (النادي الإفريقي)، نور العوني (حمائم منوبة)

لاعبات دائرة : سيرين الفرشيشي (النور الرياضي بأريانة)، آمنة شويخة (الجمعية النسائية بمنزل تميم)