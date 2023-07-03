Babnet

استعدادا لبطولة افريقيا للامم لكرة اليد للصغريات ... المنتخب التونسي يخوض من 7 الى 9 جويلية ثلاثة اختبارات ودية امام منتخبي اسبانيا وفرنسا

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 14:32 قراءة: 1 د, 0 ث
      
استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد للصغريات التي ستدور بمدينة المنستير من 16 إلى 23 سبتمبر المقبل، يشارك المنتخب التونسي في دورة دولية ودية تنظمها الجامعة الفرنسية لكرة اليد بمدينة تولوز من 6 إلى 10 جويلية الجاري.

وخلال هذه الدورة، ستخوض العناصر الوطنية 3 مقابلات وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس :
يوم 7 جويلية – الساعة 17.30 : تونس – اسبانيا
...

يوم 8 جويلية – الساعة 17.30 : تونس – منتخب فرنسا "أ"
يوم 9 جويلية – الساعة 14.00 : تونس – منتخب فرنسا "ب"

وفي ما يلي قائمة اللاعبات المدعوات للمشاركة في هذه الدورة:
في حراسة المرمى : سندرى الدراجي (المنزه الرياضي)، يسرى لوحيشي (الجمعية النسائية بالساحل)
مركز جناح أيسر : نهلة لحول (الجمعية النسائية بتوزر)، آية الخليفي (المستقبل النسائي ببوسالم)
مركز جناح أيمن : أنس سلامة (رباط المنستير)، مي يازيدي (الجمعية النسائية بتوزر)
مركز ظهير أيسر : شيماء سلامة (رباط المنستير)، دعاء بن عامر (الجمعية النسائية بالشابة) وسرور بوخريص (الجمعية النسائية بالحمامات)
مركز ظهير أيمن : ياسمين الشعباني (الجمعية النسائية بالحمامات)، نسمة الغول (الجمعية النسائية بالمهدية)
في تنسيق اللعب : لينا (المنزه الرياضي)، رنيم الشريف (النادي الإفريقي)، نور العوني (حمائم منوبة)
لاعبات دائرة : سيرين الفرشيشي (النور الرياضي بأريانة)، آمنة شويخة (الجمعية النسائية بمنزل تميم)


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269184


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 03 جويلية 2023 | 15 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:14 12:31 05:05 03:14
Babnet
33°
 Babnet33° Babnet % 35 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2233°-2334°-2439°-2540°-28
  • Avoirs en devises
    22793,4

  • (30 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37605 DT        1$ =3,08893 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juin)   349,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*