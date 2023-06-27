توقيع مذكرة تفاهم بين تونس وجمهورية الصين في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات

وقع كل من وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، ووزير الصناعة وتكنولوجيات الاتصال الصيني، جين تشوانغ لونغ، بمدينة تاينجين الصينية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وذلك في إطار زيارة العمل، التي يؤديها الوزير الى جمهورية الصين الشعبية.



وتهدف هذه المذكرة، التي تم توقيعها بحضورالقائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس ببيكين، مصطفى عبيد، وبحضور إطارات عن الجانبين، إلى دعم علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين تونس والصين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدين.





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وستشمل مجالات التعاون في اطار مذكرة التفاهم، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، البنى التحتية الرقمية والبحث والتجديد وبناء القدرات وتكوين الموارد البشرية و تطوير استعمالات التكنولوجيات الرقمية، اضافة الى الأمن السيبرني وسلامة البيانات والاقتصاد الرقمي وتبادل الخبراء والخبرات.



وتطرق الجانبان، بالمناسبة، إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيات الاتصال والرقمنة، علاوة على استعراض إستراتيجيات البلدين في المجال والإنجازات المحققة وسبل تطويرها من خلال تدعيم التعاون المشترك.



وأجرى وزير تكنولوجيات الاتصال رفقة الوفد المرافق له، خلال هذه الزيارة الاولى للحكومة التونسية الى الصين بعد جائحة كوفيد-19، مجموعة من اللقاءات والزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في مجال الإتصالات والخدمات الرقمية بمدينة شينزين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى جمهورية الصين الشعبية.



وأدى بن ناجي، زيارة إلى مركز داروين للتطوير التكنولوجي، حيث إطلع على أحدث الابتكارات والحلول الذكية وأفضل الممارسات والأفكار المبتكرة في مجال شبكات الإتصالات السلكية واللاسلكية الحديثة، على غرار شبكات الألياف الضوئية وتكنولوجيا خدمات الجيل الخامس ومعدات ومحطات الإتصالات ذات القدرة التشغيلية العالية والكلفة الإستهلاكية المنخفضة للطاقة.



وقام الوزير، في ذات السياق، بزيارة المركز التنفيذي للتطبيقات الصناعية، اين يتم تطوير التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات الذكية من خدمات حوسبة سحابية وأنظمة الذكاء الإصطناعي في العديد من المجالات الحيوية، المتمثلة في الصحة والنقل والصناعة والفلاحة وغيرها من القطاعات.



كما إلتقى بن ناجي بالمدير التنفيذي لشركة هواوي، دافيد وانغ، وتطرق الطرفان إلى الرؤية المستقبلية للمؤسسة وسبل تطوير استثماراتها في القطاع الرقمي في تونس والمساهمة في دعم الشباب والشركات الناشئة التونسيّة من خلال برامج التكوين والتدريب.



وتحول الوفد التونسي إثر هذ اللقاء، حسب المصدر ذاته، إلى المركز الذكي للخدمات الإدارية ببلدية شينزين، وإطلع على الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن، كما تم تقديم عرض حول المنصّة الذكيّة المعتمدة لحوكمة وتسيير مقاطعة فوتيان عن بعد، بالإضافة إلى زيارة شركة الاتصالات الصينية والتعرف إلى أهم العروض والتكنولوجيات المعتمدة، خاصة في خدمة الألياف الضوئية إلى المنازل والغرف.



وإنتقل الوفد في اليوم الثاني من الزيارة إلى مقاطعة دونغوان، حيث قام بزيارة مركز الشفافية للأمن السيبرني، وتمّ تقديم الإجراءات والأنظمة المتطورة المعتمدة لتقييم المخاطر وتحديد الثغرات لمختلف الحلول المصنعة، بالشركة عبر جميع مراحل الإنتاج.