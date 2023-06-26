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آخر الاستعدادات قبل إصدار أمر دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم محور لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 21:03 قراءة: 0 د, 55 ث
      
مثلت آخر الاستعدادات قبل إصدار أمر دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم، محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين بقصر قرطاج، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

وعبّر، قيس سعيّد، في بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، عن تقديره للمجهودات الكبرى التي قامت بها عديد الوزارات في المدة الأخيرة لتحديد الدوائر الانتخابية وخاصة العمادات التي لم يكن لها حدود مضبوطة بأي نصّ.
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ودعا رئيس الجمهورية ، إلى أن تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدورها في استقلال تام وإلى ضرورة الانتباه إلى من يريدون التسلل إليها.

كما حث على ضرورة التزام الحياد التام لأن غيابه يمسّ من استقلالية الهيئة، معتبرا أنه إذا كان لأحد رأي فواجب التحفظ يقتضي تطبيق القانون لا الإدلاء بتصريحات تُعبّر عن موقف شخصي وأضاف أن كل شخص حرّ في موقفه ولكن واجب التحفظ والحياد يقتضي ألا يكون الخصم هو الحكم.


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