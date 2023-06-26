ماهر الجديدي يتهم فاروق بوعسكر بالتلاعب بالاجراءات ويدعو الرئيس قيس سعيد الي التريث قبل تنظيم الانتخابات البلدية وانتخابات مجلس الاقاليم

نفى الاثنين 26 جوان عضو هيئة الانتخابات ماهر الجديدي الاتهامات التي وجهها له رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بخصوص وجود أطراف سياسية تقف وراءه وتحرّكه.



وأكد الجديدي انه سعى بكل الطرق الودية الي لفت نظر رئيس الهيئة الي كل الخروقات التي يقوم بها لكنه قرّر اعفائي من خطة نائب الرئيس.

واتهم الجديدي، فاروق بوعسكر بالتلاعب بالاجراءات في علاقة بتنظيم الانتخابات البلدية وانتخاب مجلس الاقاليم والجهات مشيرا الي ان المرسوم المتعلق بتنظيم هذه الانتخابات يتضمن عديد المشاكل التي يمكن ان تنسف العملية الانتخابية.





فاروق بوعسكر "الجديدي انتهك واجب التحفظ وجهات سياسية تسعى لتفجير الهيئة من الداخل"

ودعا الجديدي رئيس الجمهورية قيس سعيد الي التريث قبل تنظيم الانتخابات البلدية وانتخابات مجلس الاقاليم والجهات الي حين تلافي الخروقات الاجرائية الخطيرة وتنقيح مرسوم الانتخابات.يذكر أن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان اصدر مؤخرا قرارا بانهاء تكليف ماهر الجديدي من خطة نائب رئيس الهيئة واتهمه بأن هناك أطراف سياسية تقف وراءه مشككا في استقلاليته مشددا على أن هيئة الانتخابات هيئة مستقلة ومن المفترض ان يلتزم أعضاؤها بالحياد.وكان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اكد في تصريح لاذاعة "الديوان اف ام" إن نائبه السابق ماهر الجديدي "انتهك واجب التحفظ خاصة عندما كشف لوسائل الإعلام عن موقفه من المرسوم عدد 10 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم الانتخابات المحلية وتركيبة مجلس الجهات والأقاليم".وقال أن الجديدي لم يتمكن من فرض موقفه داخل مداولات مجلس الهيئة وأنه لم يستسغ قرار الأغلبية مضيفا أنه خرج إلى الإعلام للتعبير عن موقف سياسي تجاه المرسوم المذكور.وشدد على أن هذا الأمر كان من بين أسباب إعفائه من منصبه كنائب رئيس لافتا إلى أن خروج الجديدي إلى وسائل الإعلام للتعبير عن موقفه من المرسوم عدد 10 تزامن مع حملة انتقاد وتشكيك في المرسوم من جهات سياسية قال إن لها مطامع وتسعى دائما لضرب وتفجير الهيئة من الداخل خاصة عند استعدادها للدخول في مسار انتخابي لتركيز مؤسسات جديدة.