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ماهر الجديدي: " قرار إنهاء تكليفي كنائب رئيس هيئة الانتخابات، تعسفي "

Publié le Mercredi 05 Avril 2023 - 17:11 قراءة: 1 د, 23 ث
      
أوضح ماهر الجديدي، عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بخصوص قرار إنهاء تكليفه كنائب رئيس الهيئة، أن هذا القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الهيئة "تم بصورة انفرادية وبشكل تعسّفي، دون وجود أسباب لذلك

واشار الجديدي في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء الى أنه لم يتم إبلاغه بهذا القرار" مشيرا الى "وجود تسيير غيرعادي للهيئة" رافضا الافصاح عن تفاصيل في هذا الشان .

واضاف انه " لا حقيقة لما يروّجه فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة من ان انهاء التكليف يأتي في إطار التداول على المسؤولية، معتبرا ان دليل ذلك عدم إنهاء تكليف محمد التليلي المنصري الذي يشغل خطة الناطق باسم هيئة الانتخابات والحال أنه تمت تسميته هو والمنصري في اليوم ذاته".

وذكّر الجديدي بأنه كان أشار في تصريحات إعلامية سابقة، إلى وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر، بينه وبقية أعضاء مجلس الهيئة، بخصوص الاستحقاقات الانتخابية السابقة مشيرا الى انه كان طالب بمراجعة بعض الخيارات التي اتبعتها الهيئة حول المواعيد الانتخابية الماضية.

وأكّد أنه أبدى كذلك رأيه بشأن الإنتخابات البلدية المقبلة، التي كان المجلس قد اتخذ خياره بتنظيمها، وانه اقترح في هذا الصدد مزيد التريّث، وذلك حتى قبل صدور قرار حل المجالس البلدية

ولمّح الجديدي إلى وجود أسباب أخرى حول انهاء تكليفه لم يشأ الإفصاح عنها "بموجب واجب التحفّظ" معبّرا عن استعداده "لإعداد تقرير في الغرض، إذا طلبت منه ذلك أي جهة رسمية"
واضاف انه مازال عضوا مباشرا لعمله بالهيئة بما يفرضه عليه الواجب الوطني بما في ذلك حضوره في اجتماعات مجلس الهيئة يشار الى ان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان كلف في 28 مارس الفارط عضو الهيئة محمد نوفل الفريخة ، بخطة نائب رئيس الهيئة خلفا لماهر الجديدي الذي شغل هذه الخطة منذ تاريخ تعيين اعضاء هذه الهيئة بمقتضى امر رئاسي صادر في 9 ماي 2022


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