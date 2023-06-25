وزير الشّؤون الدّينية يعقد جلسة عمل بمكّة مع رئيس شركة مطوّفي حجيج الدُّول العربيّة

تحادث إبراهيم الشّائبي، وزير الشّؤون الدّينية، (رئيس الوفد الرّسمي لحجيج الجمهورية التونسية)، أمس السّبت، مع محمد بن حسن المعاجيني، رئيس مجلس إدارة شركة مطوّفي حجيج الدّول العربية بمقرّ الشّركة بمكّة المكرّمة (المملكة العربية السعودية).



وقد انعقدت جلسة العمل هذه المشتركة، "في إطار مزيد إحكام التعاون بين الشّركة ومكتب حجّاج تونس، وضمان أفضل الخدمات لتيسير أداء المناسك لحجيج تونس الميامين"، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الشؤون الدينية.





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يُذكر أن هذا اللقاء جرى بحضور سفير تونس بالرّياض والقنصل العام لتونس بجدّة، والرّئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنيّة والإقامات، عن الجانب التونسي.



ويبلغ عدد حجيج تونس لهذا الموسم، 10982 حاجا، أكبرهم سنا حاجة تبلغ من العمر 104 سنوات، وتقوم على شؤونهم بعثات دينية وصحّية وإدارية وخدماتية.