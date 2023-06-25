Babnet

وزير الشّؤون الدّينية يعقد جلسة عمل بمكّة مع رئيس شركة مطوّفي حجيج الدُّول العربيّة

Publié le Dimanche 25 Juin 2023 - 20:55 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تحادث إبراهيم الشّائبي، وزير الشّؤون الدّينية، (رئيس الوفد الرّسمي لحجيج الجمهورية التونسية)، أمس السّبت، مع محمد بن حسن المعاجيني، رئيس مجلس إدارة شركة مطوّفي حجيج الدّول العربية بمقرّ الشّركة بمكّة المكرّمة (المملكة العربية السعودية).

وقد انعقدت جلسة العمل هذه المشتركة، "في إطار مزيد إحكام التعاون بين الشّركة ومكتب حجّاج تونس، وضمان أفضل الخدمات لتيسير أداء المناسك لحجيج تونس الميامين"، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الشؤون الدينية.

...

يُذكر أن هذا اللقاء جرى بحضور سفير تونس بالرّياض والقنصل العام لتونس بجدّة، والرّئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنيّة والإقامات، عن الجانب التونسي.

ويبلغ عدد حجيج تونس لهذا الموسم، 10982 حاجا، أكبرهم سنا حاجة تبلغ من العمر 104 سنوات، وتقوم على شؤونهم بعثات دينية وصحّية وإدارية وخدماتية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268922


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 25 جوان 2023 | 7 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:34 19:44 16:13 12:29 05:02 03:10
Babnet
24°
 Babnet31° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2132°-2232°-2333°-2333°-25
  • Avoirs en devises
    22866,5

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37154 DT        1$ =3,08932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   383,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*