الالعاب الافريقية الشاطئية (الحمامات 2023) - العرس الافريقي يتواصل في اجواء احتفالية بالمنتجع السياحي بالحمامات

على انغام موسيقى تونسية وافريقية وغربية راقصة ووسط مهرجان من الالوان الزاهية تتواصل اجواء التنافس الرياضي ممتزجة باجواء الفرح والاحتفالات بالمحطة السياحية ياسمين الحمامات ضمن فعاليات الالعاب الافريقية الشاطئية.



حركة لا تهدأ بالقرية الرياضية حيث تتعالى في مواقع المنافسات اصوات المشجعين من مختلف البلدان الافريقية متفاعلين مع اداء لاعبي ولاعبات منتخباتهم ومتغنين بانتصارات فرقهم في مسابقات كرة اليد الشاطئية او الكرة الطائرة الشاطئية او في التجديف الشاطئي . كل يشجع بطريقته وبلغة بلده في تمازج بين جمهور متنوع من مختلف الاجيال وبروح رياضية .





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مشهد متحرك لشباب افريقي تحدى حرارة الطقس اليوم . وتنافس الرياضيون على رمال شاطئ ياسمين الحمامات ورقص وغنى المشجعون والمشجعات والمتطوعون بازيائهم المزركشة والبيضاء.

وبازيائهم الجميلة متناسقة الالوان اضفى مطوعون تونسيون يعاضدهم شباب متطوع من جنسيات افريقية اخرى مسحة جمالية خاصة حول فضاءات اللعب و في المدارج وعلى "كورنيش" ياسمين الحمامات.



وقال ادريس دانيال (طالب اعلامية من الكامرون يقيم في تونس منذ اربع سنوات يشارك ضمنن سلك المتطوعين بمناسبة دورة الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمات 2023) لوكالة تونس افريقيا للانباء " لقد حضرت في الحمامات لا فقط لاشجع الرياضيين الكامرونيين بل وكذلك لاشجع كل الرياضيين . انا على اقتناع تام بان الرياضة هي رافد هام للتضامن الافريقي الذي اختير شعارا للالعاب الافريقية الشاطئية في دورتها الثانية بما يحمله من معاني التأخي وتجميع الشعوب".

واضاف ادريس "لقد سعدت كثيرا بالاجواء التي وجدتها في الحمامات والتي توكد حفاوة تونس وميزة شعبها المضياف.



ومن جهته اشار المدرب المغربي في رياضة التجديف عبد السلام السرموح " كما نقول في المغرب "كل شي مليح" ونحن راضون على الاجواء الطيبة التي تتواصل فيها المنافسات.

واشار الى انه يقاسم نفس اراء الوفد المغربي من مختلف الرياضات الذين عن سعادتهم بالاجواء العامة للالعاب وللمنافسات الرياضية.



ويذكر ان مدينة الحمامات تستضيف دورة الالعاب الافريقية الشاطئية من 23 الى 30 جوان الجاري بمشاركة 1100 رياضيا و رياضية من 52 بلدا افريقيا .