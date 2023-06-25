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بنزرت: وفاة عامل وإصابة 5 آخرين اثر سقوط جزء من سقف حضيرة بناء بمنطقة العزيب من معتمدية منزل جميل

Publié le Dimanche 25 Juin 2023 - 12:40 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تولت مصالح الحماية المدنية ببنزرت وجرزونة التدخل العاجل لإسعاف ونقل 5 عمال الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، وانتشال جثة عامل سادس، كانوا قد أصيبوا اليوم في حادثة سقوط مفاجئ لجزء من سقف حضيرة بناء وحدة صناعية بصدد الإنشاء بفضاء المنطقة الصناعية بمنطقة العزيب من معتمدية منزل جميل، وفق ما أفاد به مراسل (وات) ببنزرت العميد كمال المليتي.

وبيّن العميد كمال المليتي أن العمال كانت اصاباتهم متفاوتة وتم إخضاعهم للفحص الطبي وتقديم الاسعافات والعلاجات اللازمة لهم من قبل الاطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى، وهم في حالة صحية ليست بالخطيرة، بينما تولت المصالح الامنية والنيابة العمومية كل في مهامه القيام بفتح بحث معمق في شأن الواقعة .

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يشار الى ان رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ومجابهة الكوارث والي بنزرت سمير عبد اللاوي كان وجه تعليماته لمعتمد المنطقة لتفعيل اعمال اللجنة المحلية لتنظيم النجدة وإتمام ما عليها من تدخلات واجبة في مثل هذه الأحداث.


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