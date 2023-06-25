المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق الى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية بمناسبة عطلة عيد الاضحى

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية مستعملي الطريق الى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية واحترام علامات المرور والسياقة المعتدلة والتقيد بالسرعة القانونية بمناسبة عطلة عيد الأضحى لسنة 2023



واكد المرصد، في بلاغ له الاحد، "انه اعتبارا للكثافة التي ستشهدها حركة المرور قبل وبعد الاحتفال بالعيد، على مستعملي الطريق ضرورة الالتزام بتطبيق القانون واحترام السرعة القانونية وترك مسافة الأمان وعدم نقل الركاب على وسائل غير معدة للغرض.





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وأوصى المرصد بتجنب السياقة في حالة تعب حفاظا على الأرواح والممتلكات.



وبمناسبة العطل وخاصة الاعياد تعرف مختلف الطرقات التونسية وفي جميع الاتجاهات، كثافة مرورية لافتة والرغبة في الوصول الى مقر الإقامة بسرعة ومبكرا الامر الذي قد يتسبب في حوادث مرور.



وجدد المرصد في ذات البلاغ دعوة مستعملي الطريق بوجوب ارتداء حزام الأمان وعدم الانشغال بالرد على رسائل المعايدة والمكالمات الهاتفية اثناء السياقة مع الانتباه وتخفيض السرعة.



ومن جانب اخر ذكر المرصد الاسر التونسية بضرورة رعاية الأطفال وعدم السماح لهم باللعب في الشوارع والمنتزهات والحدائق العامة دون رقابة خاصة وان في مثل هذه المناسبات عادة ما تكثر حركة المترجلين من فئة الأطفال وفي مختلف الأوقات والذي قد يتطلب اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء السياقة عند الاقتراب من أماكن تواجدهم ولعبهم.



وأعرب المرصد عن امله في ان يتقيد جميع مستعلمي الطريق بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك بقواعد السياقة بهدف التقليص من الخسائر البشرية والمادية.



يشار الى ان حوادث الطرقات خلال الفترة من غرة جاني الى 22 جوان 2023 قد اودت بحياة 511 شخصا.

