قبلي: 33 فاصل 96 بالمائة نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا دورة جوان 2023

تمكن 610 من المترشحين لامتحانات البكالوريا بولاية قبلي من النجاح في دورتها الرئيسية من اجمالي 1796 من المترشحين الذين حضروا لاجتياز المناظرة اي بنسبة نجاح بلغت 33 فاصل 96 بالمائة، وفق ما اكده المكلف بالاعلام بالمندوبية الجهوية للتربية الهادي بوصفة لصحفي "وات"



وقال ان هذه المؤشرات، جعلت ولاية قبلي تحتل المرتبة 18 وطنيا من حيث نسب النجاح بالمندوبيات الجهوية للتربية وهي مرتبة تعكس تقدما ملحوظا مقارنة بالسنوات الفارطة التي كانت فيها الجهة تتذيل الترتيب، وذكر ان احسن معدل جهوي في الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا تحصل عليه التلميذ حمزة بنمحمد، الذي يدرس في شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بـ 18 فاصل 97 من 20، مشيرا الى ان نسبة النجاح بهذه المؤسسة التربوية بلغت 100 بالمائة في كافة الشعب





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واضاف بوصفة ان احسن معدل جهوي في شعبة الاداب تحصلت عليه التلميذة الاء الرحمان العزابي من معهد ابن سيناء بقبلي المدينة بـ 14 فاصل 45 على 20 في حين كان افضل معدل جهوي في شعبة العلوم التجريبية من نصيب التلميذة ميس بلحاج من المعهد النموذجي بـ 18 فاصل 35، وافضل معدل جهوي في شعبة الاقتصاد والتصرف من نصيب التلميذ احمد الصغير من معهد الامتياز بدوز بـ 15 فاصل 97



وكانت الصدارة جهويا في شعبة العلوم التقنية للتلميذة غفران بنصالح من معهد العهد الجديد بدوز بمعدل 18 فاصل 09، وافضل معدل جهوي في شعبة علوم الاعلامية من نصيب التلميذ تقي الدين البكوش من معهد دوز بـ 18 فاصل 13، واحتل التلميذ اسامة الطليحي الدارس بمعهد ابن منظور بقبلي المرتبة الاولى جهويا في شعبة الرياضة بـمعدل 15 فاصل 57.



اكد التلميذ حمزة بنمحمد اصيل منطقة زعفران من معتمدية دوز الجنوبية بالمناسبة ل"وات" ان تحصله على افضل معدل جهوي في الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا هو ثمرة عمل امتد طيلة سنة كاملة وتكثف في فترة المراجعة، معبرا عن شكره للاطارات التربوية الذين كان لهم دور كبير في تنمية محصلته المعرفية وعن امتنانه لاهله الذين وفروا له افضل ظروف الدراسة، مؤكدا انه يطمح في مواصلة دراسته بالخارج في مجال هندسة الطيران