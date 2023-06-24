القصرين: 23 فاصل 65 بالمائة نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا بالجهة

بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا لسنة 2023 بولاية القصرين ، 23.65 بالمائة أي نجاح 1047 تلميذا وتلميذة جميعهم من المعاهد العمومية، فيما بلغت نسبة المؤجلين بالولاية 36.01 بالمائة أي ما يمثل 1970 تلميذا مؤجلا، وقد إحتلت بذلك ولاية القصرين المرتبة الأخيرة وطنيا، وفق ما أورته مصالح المندوبية الجهوية للتربية من معطيات عبر صفحتها الرسمية.



وتضم قائمة المتفوقين على المستوى الجهوي في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا في جميع الشعب حسب ذات المعطيات، 8 تلاميذ وهم كل من التلميذ أمير بناني شعبة علوم تقنية من المعهد النموذجي بالقصرين بعد حصوله على معدل 19.02 من عشرين (أعلى معدل بالولاية) ، تليه التلميذة أميمة حقي شعبة رياضيات من المعهد النموذجي التي تحصلت على معدل 18.78، ثم التلميذة نور غرسلي شعبة علوم تجريبية من المعهد النموذجي بحصولها على معدل 18.02.





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كما تألق التلميذ محمد أمين الخميسي شعبة علوم إعلامية من المعهد الثانوي المنجي سليم في معتمدية سبيبة بعد حصوله على معدل 17.00، فيما نال التلميذ يوسف مرايحي شعبة رياضة من معهد القصرين معدل 14.70 ، وتمكنت التلميذة يقين حاجي شعبة آداب من معهد الآثار بسبيطلة من الحصول على معدل 14.08 وفي شعبة الاقتصاد والتصرف حصد التلميذ ضياء الدين برهومي من معهد الآثار بسبيطلة المرتبة الأولى جهويا في هذه الشعبة بمعدل 13.36 .



وسجلت نتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بالجهة لهذا العام نجاح 714 تلميذة في جميع الاختصاصات اي بنسبة تقدر ب 63.92 بالمائة من الاناث مقابل نجاح 403 تلاميذ أي بنسبة تقدر ب36.08 بالمائة من الذكور.



واحتل المعهد النموذجي بالقصرين صدارة المؤسسات التربوية بالجهة في نسب النجاح في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا ب96.97 بالمائة يليه معهد العهد الجديد بتالة بنسبة نجاح تقدر ب30.95 بالمائة وذلك من جملة 29 مركز إختبار عمومي موزعين على مختلف معتمديات الولاية.



يذكر أن عدد المترشحين لاجتياز مناظرة الباكالوريا بولاية القصرين يبلغ 5 آلاف و863 تلميذا وتلميذة منهم 4 ألاف و499 مترشحا ينتمون إلى معاهد عمومية ( 29 معهدا عموميا) و1035 مترشحا من معاهد خاصة (18 معهدا خاصا) فيما ترشح بصفة فردية 329 مترشحا .



وكانت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين رصدت خلال الدورة الرئيسية لإمتحان الباكالوريا لهذه السنة، 147حالة غش مقابل 225 حالة غش في الدورة الرئيسية لإمتحان الباكالوريا من السنة الفارطة.