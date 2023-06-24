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القيروان: وفاة حارس مقطع حجارة بالهوارب إثر نشوب حريق ببيت الحراسة بالمقطع

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 11:13 قراءة: 0 د, 52 ث
      
عثر فجر اليوم السبت على جثة محترقة ببيت حراسة أحد مقاطع الحجارة بعمادة الهوارب من معتمدية الشبيكة بولاية القيروان، تبيّن انها لحارس المقطع والذي يشتبه ان يكون قد لقي حتفه إثر نشوب حريق ببيت الحراسة.

وتحولت المصالح الأمنية والقضائية على عين المكان لمعاينة جثة الهالك وتحديد أسباب الوفاة التي ما تزال مجهولة إلى حد الآن.
وإثر الحادث شهدت المنطقة حالة من الاحتقان حيث عمد أهالي المنطقة الى غلق الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين حفوز و حاجب العيون على مستوى منطقة الهوارب.
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يذكر ان الهالك في العقد الخامس من عمره واحتفل يوم امس بنجاح ابنته في امتحان البكالوريا ثم توجه إلى مكان عمله، وفق ما افاد به ان عم الهالك والذي أكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان الهالك لم يتحصل على مرتبه رفقة زملائه منذ شهر ماي و ذلك بعد قرار غلق المؤسسة.
كما تجدر الاشارة الى ان مقاطع الحجارة بالهوارب تشهد منذ فترة حالة من الاحتقان الاجتماعي جراء قرارات بغلقها بعد مطالبة الدولة المستثمرين بخلاص مستحقات مالية ناتجة عن عدم خلاصهم للاداءات الجبائية وعدم التزامهم بالجوانب الفنية في العقد.
يارا



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