القيروان: وفاة حارس مقطع حجارة بالهوارب إثر نشوب حريق ببيت الحراسة بالمقطع

عثر فجر اليوم السبت على جثة محترقة ببيت حراسة أحد مقاطع الحجارة بعمادة الهوارب من معتمدية الشبيكة بولاية القيروان، تبيّن انها لحارس المقطع والذي يشتبه ان يكون قد لقي حتفه إثر نشوب حريق ببيت الحراسة.



وتحولت المصالح الأمنية والقضائية على عين المكان لمعاينة جثة الهالك وتحديد أسباب الوفاة التي ما تزال مجهولة إلى حد الآن.

وإثر الحادث شهدت المنطقة حالة من الاحتقان حيث عمد أهالي المنطقة الى غلق الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين حفوز و حاجب العيون على مستوى منطقة الهوارب.



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