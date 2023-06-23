رئيسة الحكومة تلتقي عددا من وزراء الشباب والرياضة الأفارقة

بمناسبة احتضان بلادنا النسخة الثانية من الألعاب الشاطئية الإفريقية التي تنطلق فعالياتها رسميا مساء اليوم الجمعة 23 جوان 2023 لتتواصل إلى غاية 30 من الشهر الجاري، استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة كل من:

- رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية لأفريقيا (ANOCA) مصطفى براف.

- وزير الشباب والرياضة بغينيا الاستوائية باتريس باكالي مادجا.

- وزيرة الشباب والرياضة بزمبابوي كوفنتري كيرستي لاي.



- وزيرة الرياضة براوندا أورور ميموزا مينيانغجو.- نائب وزير الرياضة والشباب بغانا ايفانس أوبوكوبوبي.- مستشار الشباب والتربية البدنية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية الكونغو الديمقراطية سيد أريستيد إواميلا.وتم اللقاء بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ورئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان.وأبرزت رئيسة الحكومة بالمناسبة استعداد بلادنا لتنظيم هذا الحدث الرياضي والثقافي الهام الذي يعتبر تجسيدا لما تحمله التظاهرة في مختلف أبعادها من قيم السلم والتضامن والتآخي التي تحرص تونس دائما على تكريسها، معبـّرة عن الثقة التامة في نجاحها من أجل تكريس قيم التضامن والتآخي الافريقي وأهمية الرياضة في تعزيز أواصر التقارب بين الشعوب.كما أكدت رئيسة الحكومة أن احتضان بلادنا للألعاب الإفريقية الشاطئية يعدّ دليلا على المكانة المتميزة التي تحظى بها تونس لدى الأوساط الرياضية الأولمبية والافريقية الموسّعة.من جانبهم أعرب الحضور عن ارتياحهم للاستعدادات الحثيثة لانجاح هذه التظاهرة والتنظيم الباهر والحفاوة البالغة التي وجدوها من المسؤولين التونسيين، مؤكدين على تزامن هذا الحدث مع الاحتفال بذكرى تأسيس اللّجنة الأولمبية الدولية مما يعطيه رمزية كبيرة.وسيجمع هذا الحدث الرياضي والثقافي الهام 52 دولة افريقية وأكثر من 1000 رياضي ورياضية في 22 اختصاص رياضي، وعدد كبير من الشباب المتطوعين، للمنافسة في بيئة تعزز التواصل والتضامن بين الشعوب الإفريقية، بالإضافة إلى مساهمة هذه الألعاب في تعزيز السياحة الرياضية والترويج لبلادنا كبلد مضيف.