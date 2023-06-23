محرز بوصيان يعرب عن الاعتزاز باجتماع رياضيي كل اللجان الاولمبية الافريقية للاحتفال باليوم الاولمبي على ارض تونس تحت شعار "افريقيا المتضامنة

اعرب محرز بوصيا ن رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية رئيس اللجنة المنظمة للالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023 ) عن الاعتزاز بان ينتظم الاحتفال باليوم الاولمبي في اطار افريقي موسع جمع كل اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية وذلك لاول مرة في تاريخ الحركة الاولمبية في افريقيا حيث جمع رياضيين وممثلين عن 54 لجنة اولمبية افريقية على ارض تونس التي اعطت اسمها "افريقية" لقارتها افريقيا



واكد بوصيان على ان مدينة الحمامات فتحت ذراعيها لاستقبال الشباب الافريقي مؤكدا تجذر الحركة الاولمبية في بلادنا ومشيرا الى ان نجاح تنظيم الاحتفال باليوم الاولمبي الذي جمع نخبة من القيادات القارية و الدولية للحركة الاولمبية ورياضيين من مختلف اجيال الشباب الرياضي في تناغم وتجانس من اجل اعلاء القيم الاولمبية تحت شعار "افريقيا المتضامنة"ة .

وقال ان تميز تنظيم الاحتفال باليوم الاولمبي يؤشر لنجاح بلادنا في تنظيم دورة الالعاب الافريقية الشاطئية التي تفتتح مساء اليوم



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ويذكر ان شباب القارة الافريقية احتفل اليوم بحضور ممثلين عن كل اللجان الوطنية الاولمبية الافريقية بالمحطة السياحية ياسمين الحمامات باليوم الاولمبي على هامش احتضان تونس لفعاليات الالعاب الشاطئية الافريقية من 23 الى 30 جوان الجاري.

وعلى انغام موسيقية شبابية وبمشاركة عديد الوفود الشبابية المشاركة في دورة الالعاب الشاطئية الحمامات 2023 من مختلف البلدان الافريقية وبحضور مجموعات رياضية ومجموعات رقص وعديد الجمعيات الرياضية تواصلت الاحتفالات بقلب القرية الرياضية على شاطئ ياسمين الحمامات في اجواء بهيجة وزاهية زادتها الوان الاعلام والازياء بهجة وفرحة.