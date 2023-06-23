لجنة التربية بمجلس نواب الشعب تستمع الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، اليوم الجمعة ان وزارته ستعمل على تكريس مزيد من الشفافية في المناظرات من خلال إحداث شبكة مرقمنة للتقييم.



واضاف بوكثير في رده على اسئلة اعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ،بمجلس نواب الشعب في قصر باردو أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على توجبه البحث العلمي للقطاعات ذات الأولوية كالطاقة والتحوّل الرقمي والتغيّرات المناخية من أجل تقريب الجامعة التونسية من محيطها الاقتصادي.





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من جهة أخرى، نقل تقرير نشره البرلمان مساء اليوم عن جلسة الاستماع المخصصة لواقع القطاع واستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة ،عن الوزير بوكثير تأكيده أنه من بين الإصلاحات الاهم لمنظومة التعليم العالي تتمثل في مراجعة منظومة التقييم من خلال إحداث هياكل تعنى بتوحيد نظام التقييم والاعتماد وفقا للمعايير الدولية، على غرار الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي



وأثارأعضاء اللجنة عددا من المسائل من بينها التقييم الحقيقي لمخابر البحث، وغياب الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الخاص وإيجاد آلية لانتداب الدكاترة العاطلين عن العمل بهذه المؤسسات الخاصة ،إلى جانب مسالة غياب هيكل منظم للدكاترة الباحثين.



