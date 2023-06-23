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وزير الخارجية يتحادث هاتفيا مع نظيره الكويتي

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 23:11 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، هنّأه فيها بتجديد الثقة في شخصه على رأس وزارة الخارجية.

وذكرت وزارة الخارجية في بلاغ لها أن الوزيرين استعرضا خلال المكالمة روابط الأخويّة والعلاقات العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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وشدد الوزيران على أهميّة دفع التعاون الثنائي من خلال إثرائه وتوسيعه إلى مجالات جديدة وواعدة ،مع تأكيد أهميّة تحقيق الاستحقاقات الثنائية، وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين ومزيد تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.



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