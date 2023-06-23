افريقيا تحتفل باليوم الاولمبي في تونس تحت شعار "افريقيا المتضامنة"

تحت شعار "افريقيا المتضامنة" احتفل شباب القارة افريقيا بحضور ممثلين عن كل اللجان الوطنية الاولمبية بالمحطة السياحية ياسمين الحمامات باليوم الاولمبي على هامش احتضان تونس لفعاليات الالعاب الشاطئية الافريقية من 23 الى 30 جوان الجاري.

وعلى انغام موسيقية شبابية وبمشاركة عديد الوفود الشبابية المشاركة في دورة الالعاب الشاطئية الحمامات 2023 من مختلف البلدان الافريقية وبحضور مجموعات رياضية ومجموعات رقص وعديد الجمعيات الرياضية تواصلت الاحتفالات بقلب القرية الرياضية على شاطئ ياسمين الحمامات في اجواء بهيجة وزاهية زادتها الوان الاعلام والازياء بهجة وفرحة.

وقال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش الذي حضر الاحتفال باليوم الاولمبي في تصريح لوكالة /وات/ "انه يوم فرحة وعيد افريقيا في تونس ونقول بكل فخر لقد نجحت تونس في رفع التحدي خاصة وان الاحتفال باليوم الاولمبي ينتظم بمشاركة كل البلدان الافريقية ال54 التي نزلت ضيفة على تونس في اطار الالعاب الافريقية الشاطئية".





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واضاف " ان هذا الحضور يؤكد الثقة الكبيرة لكل البلدان الافريقية في تونس وفي قدرتها على تنظيم كبرى التظاهرات الرياضية وترجمة للاقتناع بان تونس تفتح ايديها لكل افريقيا" مبرزا الحضور المكثف والمتنوع للرياضيين الافارقة وان ضيوف تونس اليوم سيكونون غدا خير سفراء للترويج لتونس سياحيا ورياضيا.

وقال " ان تونس نجحت كذلك بتنظيم الالعاب الشاطئية الصيفية وبالاحتفال باليوم الاولمبي في استعادة اشعاعها وقدرتها على تنظيم كبرى التظاهرات الرياضية متعددة الاختصاصات خاصة وان آخر تظاهرة تعود الى الالعاب المتوسطية 2001".

وكشف من جهة اخرى ان تونس تستعد لاحتضان عديد التظاهرات الرياضية الكبرى في كرة اليد والكرة الطائرة وخاصة في مجال الالعاب الفردية.

واشار رئيس جمعية اللجان الاولمبية الافريقية مصطفى براف من جهته " انه يوم متميز في بلد متميز وانه احتفال استثنائي بمشاركة كل البلدان الافريقية التي نزلت ضيفة على تونس التي تترجم اليوم قيم السلم والاخوة والتضامن الافريقية التي رفعته شعار لهذا الاحتفال".

وتوجه بالشكر الكبير "للسلط التونسية وعلى راسها رئيس الدولة قيس سعيد لما توليه تونس من اهتمام لهذا الحفل الافريقي وحرص على انجاح الالعالب الافريقية الشاطئية" مبرزا ان " تونس تبين كذلك بهذا التنظيم المتميزللحفل الاولمبي انها بلد يحتضن كل افريقيا وهي بلد الشباب والرياضة والروح الاولمبية".



وتفتتح دورة الالعاب الافريقية الشاطئية اليوم رسميا بالحمامات لتتواصل الى يوم 30 جوان الجاري بمشاركة 1100 رياضيا ورياضية ضمن 16 اختصاصا رياضيا منها اختصاصان اثنان استعراضيان . ويشمل برنامج الالعاب 30 مسابقة رياضية فرعية.