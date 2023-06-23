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منوبة: ازر العبيدي تحصل على اعلى معدل وطني في شعبة الاقتصاد والتصرف في امتحان الباكالوريا يقول ان تفوقه جاء "نتيجة عمل سنة كاملة ومجهود مثابرة واجتهاد"

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 17:38 قراءة: 0 د, 56 ث
      
بالتميز والتفوق، كان اليوم الجمعة، يوما استثنائيا لمترشح الباكالوريا آزر العبيدي بمعهد محمد الفرابي بالمرناقية، بإعلامه بحصوله على معدل 18.05، وهو اعلى معدل في شعبة الاقتصاد والتصرف على المستوى الوطني.

مرتبة مشرفة وطنيا، وان لم يتوقعها المترشح، رغم حرصه على المحافظة على معدل 18 وهو معدله السنوي، جاء تفوقه "نتيجة عمل سنة كاملة ومجهود مثابرة واجتهاد وايضا بفضل دعم والديه، واحاطة من اساتذته بالمعهد الثانوي"، وفق تصريحه لصحفية "وات".

...

وقال العبيدي انه زاول تعليمه الاعدادي بسيدي حسين، والثانوي بالمرناقية، وانه ثمرة تعليم عمومي، مشيرا الى ان المثابرة والجد والاجتهاد هي طريق النجاح، وان على التلميذ ان يحدد هدفا منذ صغره، ويرسم حلما يعمل من اجله ويبذل قصارى جهده لتحقيقه، وفق تعبيره.

لم يحدد ازر هدفه بعد، فقد تكون وجهته المانيا، وقد يبقى في تونس، حيث يضع نصب عينيه الاستثمار لحسابه الخاص وبعث شركة تدخل في اطار اختصاصه الاكاديمي، ويهدي ازر نجاحه لوالديه الذين دعماه كثيرا طيلة دراسته، خاصة وان اهم الاعداد التى تحصل عليها كانت في مواد اختصاصهما كأستاذي تعليم ثانوي، وكذلك لأساتذته وكل من ساندة طيلة مسيرته الدراسية المكللة بالتفوق والنجاحات.


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