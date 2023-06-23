منوبة: ازر العبيدي تحصل على اعلى معدل وطني في شعبة الاقتصاد والتصرف في امتحان الباكالوريا يقول ان تفوقه جاء "نتيجة عمل سنة كاملة ومجهود مثابرة واجتهاد"

بالتميز والتفوق، كان اليوم الجمعة، يوما استثنائيا لمترشح الباكالوريا آزر العبيدي بمعهد محمد الفرابي بالمرناقية، بإعلامه بحصوله على معدل 18.05، وهو اعلى معدل في شعبة الاقتصاد والتصرف على المستوى الوطني.



مرتبة مشرفة وطنيا، وان لم يتوقعها المترشح، رغم حرصه على المحافظة على معدل 18 وهو معدله السنوي، جاء تفوقه "نتيجة عمل سنة كاملة ومجهود مثابرة واجتهاد وايضا بفضل دعم والديه، واحاطة من اساتذته بالمعهد الثانوي"، وفق تصريحه لصحفية "وات".





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