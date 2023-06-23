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دعم التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين محور لقاء بين وزير الداخلية والقائم بالأعمال المؤقت بسفارة العراق بتونس

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 15:37 قراءة: 0 د, 24 ث
      
مثل التعاون القائم بين وزارتي الداخلية بتونس والعراق، محور اللقاء الذي دار اليوم الجمعة بين وزير الداخليّة كمال الفقـي والقائم بالأعمال المؤقت بسفارة دولة العراق بتونس عبد الحكيم القصاب، بمقر الوزارة بالعاصمة.

واستعرض الطرفان، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، السبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أفضل المراتب، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، لا سيما التسريع في وضع الصيغة النهائية لمشروعي اتفاقيتي التعاون في مجالي الأمن والحماية المدنية المزمع إبرامهما بين البلدين، والنظر في توقيعهما في أقرب الآجال الممكنة.


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