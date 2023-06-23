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مكتب البرلمان يدين التصعيد العسكري الصهيوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 19:43 قراءة: 0 د, 38 ث
      
استنكر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أمس الخميس التصعيد العسكري الخطير والمتواصل لقوات الاحتلال الصهيوني وجحافل المستوطنين ضدّ المدنيين الفلسطينيين العزّل في عدد من مدن الضفة الغربية وخاصة في مخيّم جنين.

وأدان مكتب البرلمان ، وفق بلاغ صادر عنه الجمعة، بشّدة ما اقترفته قوات الاحتلال من جرائم واعتداءات بحق الفلسطينيين في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي وانتهاك للمواثيق وللقانون الدولي.

...

وبارك صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة مؤكدا تضامنه معه.
وطالب مجلس نواب الشعب كافة البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بإدانة هذه الممارسات العدوانية وما تمثّله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة.

كما دعاها إلى سرعة التحرّك قصد حمل القوّة القائمة بالاحتلال على وقف اعتداءاتها المتكررة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حدّ لسياسة التوسّع الاستيطاني التي تهدف إلى فرض وقائع جديدة لإجهاض قيام الدولة الفلسطينية.


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