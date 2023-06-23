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تفكيك شبكة مختصة في تدليس الأموال بالمنستير وحجز مبلغ من العملة التونسية المزيفة

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 16:24 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تمكنت دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمنستير، من تفكيك شبكة مختصة في تدليس الأموال، وإلقاء القبض على شخص بحوزته مبلغ مالي يقدر بحوالي 5 آلاف دينار من العملة التونسية المزيفة، وإدراج شخص ثان بالتفتيش.

وجاء في بلاغ نشره المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني، اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه تم ايقاف الشخص الأول على إثر توفر معلومات تفيد بتعمده طباعة الأوراق النقدية المزيفة وإستغلالها في التحيل على الفلاحين، من خلال إقتناء الخرفان للمتاجرة فيها.

...

وأوضح أنه بمداهمة مقر سكناه تم حجز آلة طباعة للأوراق النقدية ورخصة سياقة مدلسة تحمل صورته، وبمزيد التحري معه صرح بأنه يتحيل على الفلاحين بمعية شخص آخر تم العثور بمنزله على مبلغ مالي من العملة التونسية المزيفة وقناع يقع إستعماله في عمليات السرقة.

وأكد أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بالشخص الأول وإدراج الشخص الثاني بالتفتيش.


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