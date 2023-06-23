محمد أمين شوشان الأول وطنيا في شعبة علوم الإعلامية يؤكد أنّ سر تفوّقه يكمن في العمل اليومي والمستمر

قال التلميذ محمد أمين شوشان، المتحصل على المرتبة الاولى وطنيًا في الدورة الرئيسيّة لامتحان الباكالوريا شعبة علوم الإعلامية بمعدل 19.32 من معهد عبد الرزاق الهمامي ببن عروس، إنّ سرّ تفوّقه يكمن في العمل اليومي والمستمر وفي المثابرة الدائمة بإحاطة ودعم من العائلة ومن أساتذته وأصدقائه.



وأكّد في تصريح، اليوم الجمعة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن نجاحه يمثّل حصيلة مجهود سنوي وعمل دؤوب، مشيرا إلى أنّه كان يواظب على مراجعة مادتي الإعلامية والفيزياء يوميا باعتبارهما من المواد الأساسية، في حين يخصص وقتا في العطل لمراجعة باقي المواد التي يحرص على فهمها واستيعابها وتلخيصها باستمرار.

وأوصى شوشان التلاميذ المؤجلين او الذين لم يسعفهم الحظ في النجاح بمواصلة العمل والاجتهاد من أجل التدارك، راجيا التوفيق للجميع في مختلف المراحل التعليمية.