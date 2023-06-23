إحباط خمس عمليات هجرة غير نظامية بصفاقس والمهدية وإنقاذ 211 مهاجرا من الغرق

أحبطت وحدات الحرس الوطني بصفاقس والمهدية خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة خلال يومي 20 و21 جوان الحالي وقامت بنجدة وإنقاذ 211 مهاجرا غير نظامي من الغرق.



وذكر بلاغ للمتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الجمعة أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس تمكنت من إحباط ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 159 مجتازا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق .

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وذكر بلاغ للمتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الجمعة أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس تمكنت من إحباط ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 159 مجتازا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق .

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كما أحبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية عمليتي إبحار خلسة وأنقذت 52 مجتازا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من الغرق.



وفي سياق متصل، ضبطت وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة معززة بحضيرتي تدخل وتدخلات سريعة بصفاقس ودورية تابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس، يومي 21 و22 جوان الحالي، ثمانية أشخاص من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وفتاة تونسية بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وحجزت لديهم مركبا حديديا كانوا سيستغلونه في عملية الإبحار.

وقال ذات المصدر إن الإدارة العامة للحرس الوطني تعمل على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية والتصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية وتضع الرقم الأخضر 194 الخاص بقاعات العمليات البحرية على ذمة المواطنين للإعلام عن عمليات المتاجرة بأرواح البشر ومعاضدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت.



