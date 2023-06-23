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بنزرت: اللجنة الاستشارية للنقل تصادق على 101 ملف امتياز جبائي لفائدة مهنيي قطاع نقل التاكسي واللواج والنقل الريفي

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 14:55 قراءة: 0 د, 55 ث
      
صادقت اللجنة الاستشارية للنقل بولاية بنزرت خلال اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الجمعة، بمقر الولاية ، تحت اشراف رئيس المجلس الجهوي للنقل والي بنزرت سمير عبد اللاوي، على منح 101 امتياز جبائي لاصحاب سيارات النقل غير المنتظم، التاكسي واللواج والنقل الريفي، الناشطين بالجهة .

واوضحت رئيسة اللجنة الكاتبة العام للولاية لبنى عبيد في تصريح اعلامي، ان من بين هذه الامتيازات الجبائية المصادق عليها اليوم، 29 امتيازا لفائدة مهنيي قطاع التاكسي و28 لفائدة مهنيي اللواج و44 امتيازا لفائدة مهنيي قطاع النقل الريفي، من بينها عدد من قرارات الامتياز الجبائي في اطار تطوير الاسطول .

...

وبينت ان مجمل الامتيازات الممنوحة اليوم لمهنيي قطاع النقل غير المنتظم تندرج في اطار حرص السلطات الجهوية على مزيد تطوير القطاع باعتبارها من الاليات الإيجابية التي تمكن المنتفعين من تجديد سياراتهم وبالتالي مزيد تحسين مرافق وخدمات اسطول النقل غير المنتظم من تاكسي ولواج ونقل ريفي بكامل مناطق الولاية ، ومن ثمة تعزيز وظيفيته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية عموما .

يشار الى ان جلسة اللجنة الاستشارية للنقل بولاية بنزرت تمت بحضور جميع الأطراف والهياكل المتداخلة في القطاع سواء منها الأطراف الإدارية او المنظماتية والبلدية ودائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بمركز الولاية وبقية المصالح ذات العلاقة.


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