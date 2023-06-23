بكالوريا 2023: أعلى نسبة نجاح بصفاقس 1 وأقلها بالقصرين

احتلت مندوبية صفاقس 1 المرتبة الأولى في نسبة النجاح للدورة الرئيسية لبكالوريا 2023 وذلك بنسبة 56.06 بالمائة تليها صفاقس 2 ب51.31 بالمائة، حسب بلاغ وزارة التربية.
وجاءت سوسة في المرتبة الثالثة بنسبة 50.76 بالمائة تليها أريانة ب49.81 ثم بقية المندوبيات بنسب نجاح متفاوتة فيما جاءت القصرين في المرتبة الأخيرة بنسبة 23.65 بالمائة.
وجاءت سوسة في المرتبة الثالثة بنسبة 50.76 بالمائة تليها أريانة ب49.81 ثم بقية المندوبيات بنسب نجاح متفاوتة فيما جاءت القصرين في المرتبة الأخيرة بنسبة 23.65 بالمائة.
وبلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 36.38 بالمائة وتأجل31.09 بالمائة ورسب 31.91 بالمائة، من مجموع 137908 من المترشحين بنسبة حضور 95.05 بالمائة، حسب ما أفاد به وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الجمعة.
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