بكالوريا 2023: أعلى نسبة نجاح بصفاقس 1 وأقلها بالقصرين

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وبلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 36.38 بالمائة وتأجل31.09 بالمائة ورسب 31.91 بالمائة، من مجموع 137908 من المترشحين بنسبة حضور 95.05 بالمائة، حسب ما أفاد به وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الجمعة.

