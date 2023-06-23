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باكالوريا 2023: التلميذ عبد الرحمان فراس بن حميدان من المعهد النموذجي بزغوان شعبة رياضيات يتحصل على اعلى معدل في حدود 19,75

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 09:55 قراءة: 0 د, 58 ث
      
تحصل التلميذ عبد الرحمان فراس بن حميدان عن شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بزغوان على اعلى معدل في حدود 19.75 في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2023

وتحصلت التلميذة غفران عبيد بمعهد بورقيبة النموذجي بتونس شعبة علوم تجريبية على ثاني اعلى معدل في حدود 19.67 في حين تحصل على المرتبة الثالثة التلميذ مهتدى باش طبجي عن شعبة العلوم التقنية بمعهد عبد العزيز خوجا بقليبية من ولاية نابل بمعدل 19.61
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باكالوريا: 36,38 بالمائة نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا ...

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اما رابع أعلى معدل فقد تحصل عليه التلميذ محمد أمين الشوشان شعبة علوم الإعلامية بمعهد عبد الرزا ق الهمامي ببن عروس بمعدل 19.32

وكان خامس أعلى معدل من نصيب التلميذ ازر العبيدي عن شعبة اقتصاد وتصرف بمعهد الفرابي بالمرناقية 18.05 ونالت التلميذة فردوس سعداوي عن معهد 2 مارس 1934 بالكاف، أعلى معدل في شعبة الرياضة ب 17.56 .

وقد بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 36,38 بالمائة وتأجل 31,09 بالمائة ورسب 31,91 بالمائة، من مجموع 137 الف و908 تلميذ بنسبة حضور 95,05 بالمائة، حسب ما أفاد به وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الجمعة
هادي الحريزي





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