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جمعية الشلف تتوج بكأس الجزائر

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 08:51 قراءة: 0 د, 21 ث
      
توجت جمعية الشلف بكأس الجزائر لكرة القدم للموسم 2022 - 2023 بفوزها امس الخميس على شباب بلوزداد/ بطل النسخة الماضية/ 2ـ1 في نهائي المسابقة التي اقيمت بمدينة وهران الجزائرية.
وسجل هدفي الفوز توفيق عدادي في الدقيقة (67)، وإبراهيم مرسلي (90 ز4)، فيما أحرز ليونيل وامبا هدف شباب بلوزداد من ركلة جزاء في الدقيقة (8).
وهواللقب الثاني لجمعية الشلف بعد نسخة العام 2005، مقابل ثمانية ألقاب لفريق شباب بلوزداد.


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