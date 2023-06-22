رئيس الدولة في تصريح لوات:" لابد للمؤسسات المالية العالمية من تغيير سياساتها ووصفاتها وتوصياتها"

من مبعوث وات محمد الامجد الحمداني| اكد الرئيس قيس سعيد في لتصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اجابة عن سؤال عن مستقبل علاقات تونس مع المنظومة المالية الدولية وخاصة منها صندوق النقد الدولي في صورة مواصلة هذه المنظومة لمعاملاتها الحالية فلا بد من تغيير هده للمؤسسات ومراجعة سياساتها ووصفاتها وتوصياتها ...



وافاد رئيس الدولة في هذا الاطار انه تم التطرق خلال لقائه اليوم بباريس مع مديرة صندوق النقد الدولي لهذه المسالة قائلا "لقد اكدت ان وصفات الصندوق لا يمكن ان تكون مقبولة الا بناء على تصورنا فلا يمكن ان نقبل بوصفات هي بمثابة وضع عود ثقاب الى جانب مواد شديدة الانفجار"

واضاف قوله "الامر ليس مجرد ارقام هناك فلذات بشرية يجب الحفاظ على كرامتها فلا بد من قلب الساعة الرملية ان كانوا يريدون العدالة"



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