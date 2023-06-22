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مشاريع التعاون بين تونس والولايات المتحدة محور لقاء وزير الداخلية والسفير الأمريكي

Publié le Jeudi 22 Juin 2023 - 18:32 قراءة: 0 د, 25 ث
      
مثل تقدّم انجاز مشاريع التعاون المشتركة الجارية ذات الصلة بمجالي الأمن والهجرة غير النظاميّة، محور لقاء جمع وزير الدّاخليّة كمال الفقي، اليوم الخميس بمقرّ الوزارة، مع سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة لدى تونس جوي هود والوفد المرافق لهُ.

كما مثل اللقاء، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، فرصة لتباحث سبل معاضدة مجهودات الوحدات الأمنية التونسية من خلال الدعم بالتجهيزات والتكوين.

...

وقد مثّل اللقاء، وفق البلاغ، مُناسبة لاستعراض عراقة العلاقات والشّراكة المتميّزة بين الطرفين التّونسي والأمريكي وسُبُلِ مزيد دعمِها في مجال التّعاوُن الثّنائي والمحاور ذات الاهتمام المشترك.


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