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تفكيك شبكة دولية مختصة في التنقيب و الحفر على الآثار

Publié le Jeudi 22 Juin 2023 - 17:57 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكنت وحدات تابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، يوم أمس الأربعاء، من تفكيك شبكة دولية مختصة في التنقيب عن الكنوز والآثار وإلقاء القبض على 3 من عناصرها.

وأفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ نشره على صفحته على فايسبوك، بأنه تم حجز كتيب جلدي ومخطوطة من الجلد باللغة العبرية لدى هذه المجموعة بالإضافة إلى سيارة ودراجة نارية تم استعمالهما في تنقلات عناصرها، مشيرا إلى أنه وبمزيد التحري تبين أن القطع الأثرية يتم تهريبها من بلد أجنبي مجاور.

...

وأضاف المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق إجرامي قصد التنقيب والحفر عن الآثار والاستحواذ على قطع أثرية" والاحتفاظ بالأنفار الثلاثة.


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