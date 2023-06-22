أريانة: شارع عبد الرحمان مامي ببرج الوزير.. حالة كارثية وأشغال لا تنتهي

بعد توقّف أشغال حماية مدينة أريانة من الفيضانات، في جزئها الممتد على طول شارع عبد الرحمان مامي ببرج الوزير، منذ مدة طويلة نتيجة عجز المقاولة عن الإيفاء بالتزاماتها، تولّت إدارة المياه العمرانية فسخ عقد الشركة المتعهدة بتنفيذ هذه الأشغال.





وسيتم لاحقا، وفق ما أكده مصدر بلدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إعلان طلب عروض لاختيار مقاولة جديدة لمواصلة الأشغال، ليتواصل بذلك غلق مدخل شارع عبد الرحمان مامي على مستوى الطريق الوطنية رقم 8، وتردي حالته وعدم إمكانية إعادة تعبيده حاليا نظرا لعدم انتهاء الأشغال.



...