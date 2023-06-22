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أريانة: شارع عبد الرحمان مامي ببرج الوزير.. حالة كارثية وأشغال لا تنتهي

Publié le Jeudi 22 Juin 2023 - 17:08 قراءة: 1 د, 21 ث
      
بعد توقّف أشغال حماية مدينة أريانة من الفيضانات، في جزئها الممتد على طول شارع عبد الرحمان مامي ببرج الوزير، منذ مدة طويلة نتيجة عجز المقاولة عن الإيفاء بالتزاماتها، تولّت إدارة المياه العمرانية فسخ عقد الشركة المتعهدة بتنفيذ هذه الأشغال.


وسيتم لاحقا، وفق ما أكده مصدر بلدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إعلان طلب عروض لاختيار مقاولة جديدة لمواصلة الأشغال، ليتواصل بذلك غلق مدخل شارع عبد الرحمان مامي على مستوى الطريق الوطنية رقم 8، وتردي حالته وعدم إمكانية إعادة تعبيده حاليا نظرا لعدم انتهاء الأشغال.
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هذا المشروع، الذي أعطيت إشارة انطلاقه يوم 13 اكتوبر 2020، بكلفة تقدّر بـ 14 مليون دينار، وحدّدت مدة انجازه بـ 24 شهرا، شهد تعثّرا كبيرا نتيجة لبروز تعقيدات ميدانية، وكثرة المتدخلين العموميين في حوزته على غرار الديوان الوطني للتطهير، وإدارة المياه العمرانية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وشركات الاتصال الثلاث.

ويتطلّب المشروع تهذيب شبكة التطهير على مستوى قنال تصريف المياه المستعملة بقطر 2 متر على طول 600 متر بشارع عبد الرحمان مامي انطلاقا من حوض تجميع المياه على الطريق الوطنية رقم 8، وتوسعة شبكة تصريف مياه الأمطار بإضافة قناة بـ 2،5 مترا×1،5مترا الى مستوى السبخة مرورا بمنطقة "عين الصبح" بسكرة، إضافة إلى تحويل بعض الشبكات العمومية الموجودة في مسار شبكات تصريف مياه الأمطار والماء الصالح للشراب والألياف البصرية التابعة لمختلف شركات الاتصالات.
كما يقتضي المشروع أيضا تحويل شبكة الضغط العالي للكهرباء إلى شبكة تحت الأرض على طول شارع عبد الرحمان مامي الى غاية نقطة التقاطع مع شارع جبران خليل جبران وكامل الشارع الى مستوى القطب التكنولوجي بالغزالة.


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