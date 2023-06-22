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اللجنة الأولمبية الدولية تسحب اعترافها بالرابطة الدولية للملاكمة

Publié le Jeudi 22 Juin 2023 - 16:14 قراءة: 0 د, 55 ث
      
صادقت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس على توصية لجنتها التنفيذية بسحب الاعتراف بالرابطة الدولية للملاكمة كمنظمة عالمية رياضية.
وخلال جلسة طارئة للجنة عبر الانترنت وافق 69 صوتا على سحب الاعتراف بالرابطة، بداعي عدم إكمال إصلاحات تتعلق بالإدارة الرشيدة والتمويل والتحكيم، مقابل رفض صوت واحد.
ووصفت رابطة الملاكمة الدولية توصية اللجنة التنفيذية بأنها "مقيتة حقا وسياسية بحتة" وحاولت عرقلتها بالطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية لكنها رفضت الطعن يوم الثلاثاء.
وعلقت اللجنة الأولمبية الدولية عضوية رابطة الملاكمة الدولية سابقا في عام 2019 بسبب مشكلات تتعلق بالإدارة الرشيدة والتمويل والتحكيم وقضايا تخص أخلاقيات الرياضة ولم تشركها في إدارة منافسات الملاكمة في أولمبياد طوكيو.
...

وتشكل الملاكمة جزءا من أولمبياد باريس 2024، لكن التصفيات والمنافسات ستخضع لادارة اللجنة الأولمبية الدولية وليس الرابطة الدولية، كما كان الحال في ألعاب طوكيو 2021.
وعقّد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، وقضايا أخرى مثل صفقة الرعاية مع شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم والتي تم فسخها على ضوء الحرب، موقف الرابطة الدولية التي يترأسها رجل الأعمال الروسي عمر كريمليف.
وأدت تصرفات الرابطة الدولية إلى إنشاء مجموعة منشقة تسمى الاتحاد العالمي مؤخرا مع انسحاب العديد من الدول من عضوية الرابطة للانضمام إلى المنظمة الجديدة.


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