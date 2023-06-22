قبلي : إنجاز عدد من المشاريع لدعم البنية التحتية للقطاع الثقافي

يشهد القطاع الثقافي بولاية قبلي إنجاز سلسلة من المشاريع التي من شأنها أن تدعم البنية التحتية لهذا القطاع سواء عبر إحداث عدد من المؤسسات الجديدة أو عبر صيانة بعض المؤسسات الاخرى.



وأوضح المندوب الجهوي للشؤون الثقافية نصر الدين الشابي صباح اليوم لوات أنه تم مؤخرا اتمام بناء القسط الثاني من مقر المندوبية الجهوية فضلا عن الانطلاق في انجاز مشروع احداث دار للثقافة بمعتمدية رجيم معتوق باعتمادات تقدر بثلاثة ملايين و700 الف دينار والذي يعد من المشاريع الهامة بهذه المعتمدية الحدودية التي تفتقر الى مثل هذه المؤسسات القادرة على استقطاب الشباب وتأطيره.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مشاريع القطاع الثقافي بالجهة تشمل ايضا صيانة وتكييف قاعة العروض بدار الثقافة محمد المرزوقي بدوز باعتمادات تقدر بـمليون و350 الف دينار، كما أشار إلى قرب اتمام اشغال صيانة الشبكة الكهربائية بالمكتبة العمومية بمعتمدية دوز الجنوبية وبالمكتبة العمومية بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية.



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وفي ذات الاطار تشهد دار الثقافة ابن رشيق بمعتمدية الفوار أشغال صيانة باعتمادات تقدر بـ 660 الف دينار فضلا عن الاعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة لمشروع بناء مكتبة عمومية بذات المعتمدية بكلفة تناهز 600 الف دينار وهو من المشاريع التي تشهد بعض التعطل بسبب عزوف مقاولي الجهة عن التقدم لانجاز المشاريع العمومية في اغلب القطاعات وهو امر يعمل المجلس الجهوي للولاية على ايجاد الحلول لتجاوزه.



كما اكد المندوب الجهوي ان مشاريع القطاع الثقافي تشمل ايضا تهيئة المكتبة الجهوية بقبلي مع اضافة القسط الثاني لهذه المكتبة باعتمادات تناهز 900 الف دينار وهو من المشاريع التي تم الاعلان عن طلب العروض لانجازه للمرة الثالثة وبلغ مرحلة فتح الاستشارة لتحديد المقاولات المنجزة فضلا عن الاعلان للمرة الثالثة عن طلب عروض لانجاز مشروع صيانة دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي. كما يجري التحضير لبدء الدراسات لمشروع احداث مسرح للهواء الطلق بالمنطقة ذاتها، مشيرا الى تواصل الدراسات لانجاز بعض المشاريع الاخرى على غرار مشروع بناء مركز للفنون الدرامية والركحية وصيانة وتهيئة دار الثقافة بمعتمدية سوق الاحد.