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صفاقس: فتح بحث تحقيقي في حادثة هلاك أحد الأفارقة تم العثور على جثته بشاطئ العامرة وبها آثار عنف

Publié le Jeudi 22 Juin 2023 - 15:40 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية صفاقس1، بفتح بحث تحقيقي، في حادثة هلاك أحد الأفارقة من جنوب الصحراء، تم العثور على جثته التى كانت تحمل آثار عنف، على شاطئ معتمدية العامرة من ولاية صفاقس، ليلة امس الاربعاء، وذلك من أجل قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس1، ووكيل الجمهورية بها، فوزي المصمودي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف ذات المصدر القضائي، أن حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية صفاقس1، تعهد بالقضية، وانطلقت الأبحاث للوقوف على حيثيات الحادثة ومعرفة الأسباب وتحديد المسؤوليات، وذلك بعد ان تم نقل جثة الهالك إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.


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