مفقود في الأسواق منذ أشهر: واردات السكر ترتفع بنسبة 1ر82 بالمائة من حيث الكمية نهاية ماي 2023

ارتفعت واردات السّكر من حيث الكمية الى 3ر212 الف طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 مقابل 6ر116 الف طن طيلة نفس الفترة من سنة 2022، لتسجل بذلك زيادة ب1ر82 بالمائة ، وفق أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.



وتبين معطيات المرصد الوطني للفلاحة، ان واردات هذه المادة الأساسية قد ارتفعت من حيث القيمة من 5ر172 مليون دينار نهاية ماي 2022، الى 9ر389 مليون دينار موفى ماي 2023، أي بزيادة بنسبة 126 بالمائة.





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ولئن ارتفع سعر الكيلوغرام من السكر عند التوريد بنسبة 1ر24 بالمائة الى حدود 84ر1 دينار أواخر ماي المنقضي ، فان مجمل هذه الأرقام والتي تبين ارتفاعا قياسيا للكميات الموردة لا تفسر فقدان المنتوج من السوق منذ أشهر طويلة، حسب المرصد.



يذكر ان مسؤولي وزارة التجارة دأبوا منذ مدة على التأكيد على تسجيل تحسن ملحوظ في التزويد في جل المواد الاستهلاكية مبرزين ان هذه المواد ليست مفقودة ولكنها متوفرة بشكل متقطع، غير ان الواقع في السوق يكشف ندرة هذه المادة وتقسيط بيعها من طرف المساحات الكبرى.