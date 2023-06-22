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باريس: الرئيس قيس سعيّد يلتقي عددا من رؤساء الدول والحكومات

Publié le Jeudi 22 Juin 2023 - 12:44 قراءة: 1 د, 12 ث
      
(مبعوث وات -محمد الامجد الحمداني ) - كانت لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس بباريس، على هامش افتتاح القمة الملتئمة تحت شعار "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، يومي 22 و 23 جوان الجاري، لقاءات ومحادثات جمعته بعدد من رؤساء الدول والحكومات، منهم بالخصوص الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وذلك إلى جانب الأمين العام للأمم المتجدة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيافا.

كما تحادث رئيس الدولة مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي إذ تم بالمناسبة استعراض ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط أخوية متينة، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والنقاط المدرجة في جدول أعمال القمة.
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وتناول اللقاء "علاقات الأخوة والتعاون الوثيقة القائمة بين تونس ومصر وقد تم في هذا الإطار التأكيد على الحرص المشترك على مزيد تعزيزها في شتى المجالات، لا سيما منها الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

كما تطرق اللقاء إلى جملة من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن استعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال قمة باريس، إذ أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة انتهاج مقاربات غير تقليدية في بناء علاقات اقتصادية ومالية دولية جديدة تراعي الاستحقاقات الراهنة والتحديات المستجدة في العالم عموما وفي الدول النامية على وجه الخصوص وتلبي تطلعات شعوبها في العيش بكرامة في احترام تام للسيادة الوطنية".


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