وزارة الصحة تذكر بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف

ذكرت وزارة الصحة بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة في إطار الإستعداد للتوقي من مخاطر إرتفاع درجات الحرارة التي يمكن تسجيلها خلال موسم الصيف ولتفادي ما ينجر عنه من مشاكل صحية مثل ضربة الشمس والشياح من الماء.

ودعت الوزارة في بلاغ لها، أمس الاربعاء، المواطنين بصفة عامة والمسنين والأطفال والرضع والسيدات الحوامل بصفة خاصة عند البقاء في المنزل إلى الحرص على شرب الماء بكمية لا تقل عن اللتر والنصف يوميا دون انتظار الشعور بالعطش مع تفادي المشروبات التي تحتوي على السكريات المشروبات الغازية والعصائر الصناعية.

وأكدت على ضرورة البقاء في المنزل في الغرفة الأكثر برودة وغلق النوافذ نهارا وتهوية البيت والاستحمام بماء فاتر أو وضع منديل مبلل فوق الرأس أو رش الوجه والرقبة والأطراف ليلا بالماء.

أما بالنسبة لفترة الخروج من المنزل، دعت الوزارة إلى الحرص على المشي في الظل مع وضع قبعات عريضة على الرأس وارتداء لباس قطني فضفاض وغير داكن.



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وشددت على أهمية تفادي السباحة في أوقات ذروة الحرارة بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة بعد الزوال مع استعمال مراهم الواقية وارتداء النظارات الشمسية لحماية الجلدة من الأشعة كلما أمكن ذلك.

وأوردت الوزارة في ذات البلاغ، علامات ضربة الشمس وتتمثل في أوجاع الرأس مع إمكانية التقيؤ وارتفاع حرارة الجسم وتشنجات عضلية خاصة لدى الأطفال والمسنين.

ومن أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها عند التعرض لضربة الشمس، وضع المصاب في غرفة باردة ونزع ثيابه المضبوطة ورشه بالماء ووضع مناديل مبللة على رأسه وكافة أطرافه وإعانته على شرب الماء.

وأشارت إلى أهمية حث المواطنين من الأقارب والجيران على زيارة ومساعدة الأشخاص المسنين خاصة الذين يقيمون بمفردهم ونصحهم بإتباع الاجراءات اللازمة بالإضافة إلى مراجعة الطبيب عند الحاجة.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت بداية ارتفاع درجات الحرارة ويُنتظر وفق المعهد الوطني للرصد الجوي ان يتواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس لتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وتكون بين 37 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

