بنزرت: تهيئة 12 مركزا و147 قاعة لاستقبال 2587 مترشحا لامتحان "السيزيام"

تولت اللجنة الجهوية المكلفة بالسهر على حسن تنظيم مختلف الامتحانات الوطنية بولاية بنزرت، تهيئة 12 مركزا و147 قاعة لاستقبال 2587 مترشحا ومترشحة لاجتياز الاختبارات الكتابية الخاصة بمناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية المبرمجة انطلاقا من نهار اليوم الخميس ويومي و23 و24 من جوان الجاري، وذلك دون إشكاليات تذكر، وفق ما افاد به المندوب الجهوي للتربية محمد كسوري "وات".



وبين المصدر ذاته ان مجموع المترشحين لمناظرة " السيزيام" يتوزعون على المدارس العمومية بعدد 1926 تلميذا وتلميذة و3 مترشحين بصفة فردية والبقية أي 658 مترشحا ومترشحة عن المدارس الخاصة ، وينقسم المترشحون الى 1445 تلميذة مترشحة و1142 تلميذا مترشحا .





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ولاحظ انه تم اعتماد جميع الاستعدادات اللوجستية والبشرية لضمان حسن سير الاختبارات بمثل نجاح التحضيرات التي أنجزت بمناسبة اختبارات الباكالوريا وامتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني، واعرب عن تقديره للدعم والتعبئة التي ميزت الاستعدادات وأيضا تفاعل الاسرة التربوية ومختلف المكونات المجتمعية.