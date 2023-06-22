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ألمانيا توضح سبب منع الإعلاميين من طرح الأسئلة خلال مؤتمر شولتس ورئيس الوزراء الصيني

Publié le Jeudi 22 Juin 2023 - 06:12 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وكالات -
أعربت ألمانيا عن أسفها لعدم إتاحة الفرصة للإعلاميين لطرح أسئلتهم على المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، خلال مؤتمر صحفي أعقب لقاءهما في برلين.

وقال ستيفن هيبيستريت، المتحدث باسم شولتس، أمس الأربعاء: "كنت أتمنى أن يكون الأمر مختلفا لكننا لم نتمكن من تغييره".

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وأضاف هيبيستريت أن "الجانب الصيني قال بوضوح شديد إنه ليس جاهزا للإجابة على اي أسئلة، وبدلا من ذلك فضل ألا يكون هناك لقاء مع الصحافة على الإطلاق".

وتابع "البديل كان إما أن يظهر المستشار وحيدا أمام الصحافيين أو لا يكون هناك تصريح صحافي بالمطلق".

وأكد هيبستريت أنه إثر مناقشات داخلية تم "بأسف" اتخاذ قرار بعدم إعطاء المجال للصحفيين لطرح أسئلة، قائلا باسم مستشار الصحفيين: "كان هذا الخيار الأقل سوءا".

وأدلى كل من المستشار الألماني وضيفه لي ببيان قصير، يوم الثلاثاء، في ختام زيارة لرئيس الوزراء الصيني إلى برلين استغرقت يومين.

ودعا شولتس إلى مزيد من حرية الصحافة في الصين، حيث قال: "المراسلون الألمان يرغبون بإرسال تقارير من الصين. إنهم بحاجة أن يتم السماح لهم بذلك".

وتعد زيارة لي إلى ألمانيا الأولى الخارجية له منذ تعيينه رئيسا للوزراء، في إشارة إلى رغبة بكين بتحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.


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