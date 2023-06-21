بطولة العالم لكرة اليد لاقل من 21 سنة : المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الالماني 46-31

انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد لاقل من 21 سنة مساء اليوم الاربعاء امام نظيره الالماني بنتيجة 31-46 (الشوط الاول 13-21) في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة العالم للعبة لهاته الفئة العمرية التي تحتضنها المانيا وبولونيا من 20 جوان الجاري الى 2 جويلية القادم.



وكان المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد لأقل من 21 سنة قد تغلب على نظيره الجزائري بنتيجة 27 - 22 امس الثلاثاء وذلك في مستهل مشاركته في بطولة العالم.

يذكر أنّ هذه هي المشاركة المونديالية الثالثة عشر للمنتخب الوطني في بطولة العالم للأواسط، علما وأنّ أفضل نتيجة حققها طيلة مشاركاته السابقة هي بلوغه الدور نصف النهائي وحصوله على المركز الثالث في نسخة اليونان 2011، فيما أنهى آخر مشاركتين له في المركز السابع وذلك في نسختي الجزائر 2017 واسبانيا 2019.



...





النتائج و الترتيب :



الجولة الثانية

الاربعاء 21 جوان 2023

ليبيا- الجزائر 27-19

المانيا- تونس 46-31

الجولة الاولى

الثلاثاء 20 جوان 2023

الجزائر- تونس 22-27

ألمانيا- ليبيا 35-14



الترتيب ن ل

1- ألمانيا 4 2

2- تونس 2 2

- الجزائر 2 2

4- ليبيا 0 2



برنامج المباريات المتبقية/



الجولة الثالثة ( الجمعة 23 جوان 2023)

تونس- ليبيا

الجزائر- ألمانيا