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توننداكس يزيد بنسبة 0،3 بالمائة في إقفال الإربعاء وسط قيمة معاملات قيّمة

Publié le Mercredi 21 Juin 2023 - 19:22 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أقفلت بورصة تونس معاملات، الأربعاء، على منحى إيجابي وزاد مؤشرها المرجعي، " توننداكس" بنسبة 0،3 بالمائة وبلغ مستوى 8894،49 نقطة، وسط حجم تداول جملي بقيمة 38،9 مليون دينار.

واستفادت مبادلات، الإربعاء، بتبادل كتلتين من الأسهم. وتعلّقت الكتلة الأولى بأسهم الشركة التونسيّة للبلور، بقيمة 28،6 مليون دينار، والثانية بأسهم البنك التونسي بقيمة 5،5 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، " التونسيّة للأوراق المالية".
 
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وبخصوص أداء الأسهم، فقد تصدر سهم شركة مصنع ألواح الخشب بالجنوب، قائمة الارتفاعات، اذ تطوّرت قيمته بنسبة 5،4 بالمائة وأقفل عند سعر 4،270 دينار. وجذب السهم معاملات بحجم 11 ألف دينار. 
كما ارتفع سعر سهم التجاري بنك، بنسبة 3،2 بالمائة وأنهى الحصّة عند 46،390 دينار. وقدّرت المعاملات على السهم ب208 آلاف دينار. وتطوّر اداء السهم، منذ بداية سنة 2023، بنسبة 36،2 بالمائة.
 
في المقابل تراجع سهم " لاندور" بنسبة 5،6 بالمائة وبلغ مستوى (6،130 دينار). وبلغت الأموال المتدولة على السهم 190 ألف دينار. وتقلّص سعر سهم البنك التونسي بنسبة 0،6 بالمائة وأقفل عند 5،170 دينار.

واستأثر سهم الشركة التونسيّة للبلور بأكبر حجم تداول، في حدود 29 مليون دينار، ما يعادل 75 بالمائة من الحجم الجملي للتداول للحصّة، علما وأن السهم نزل بنسبة 0،9 بالمائة (12،490 دينار). وارتقى أداء السهم بنسبة 43 بالمائة منذ بداية سنة 2023.

 
 


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