العجز التجاري الشهري لتونس يتقلّص بنسبة 34 بالمائة خلال ماي 2023

تقلّص العجز التجاري الشهري لتونس بنسبة 34 بالمائة خلال ماي 2023. وقدّرت قيمته ب1485،3 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 2251،3 مليون دينار خلال شهر أفريل 2023، وفق ما أظهرته مؤشرات تتعلّق بالتجارة الخارجية نشرها، الإربعاء، المعهد الوطني للإحصاء.