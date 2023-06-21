تقلّص العجز التجاري الشهري لتونس بنسبة 34 بالمائة خلال ماي 2023. وقدّرت قيمته ب1485،3 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 2251،3 مليون دينار خلال شهر أفريل 2023، وفق ما أظهرته مؤشرات تتعلّق بالتجارة الخارجية نشرها، الإربعاء، المعهد الوطني للإحصاء.
العجز التجاري الشهري لتونس يتقلّص بنسبة 34 بالمائة خلال ماي 2023
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