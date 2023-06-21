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العجز التجاري الشهري لتونس يتقلّص بنسبة 34 بالمائة خلال ماي 2023

Publié le Mercredi 21 Juin 2023 - 16:54 قراءة: 0 د, 11 ث
      
تقلّص العجز التجاري الشهري لتونس بنسبة 34 بالمائة خلال ماي 2023. وقدّرت قيمته ب1485،3 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 2251،3 مليون دينار خلال شهر أفريل 2023، وفق ما أظهرته مؤشرات تتعلّق بالتجارة الخارجية نشرها، الإربعاء، المعهد الوطني للإحصاء.


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